Mercato - PSG : Pour le remplaçant de Mbappé, Leonardo doit mettre la main à la poche !

Publié le 20 novembre 2021 à 11h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait être contraint de plancher sur le remplacement de Kylian Mbappé l’été prochain. Et pour cette opération, le dirigeant brésilien songe à Erling Braut Haaland. Un dossier qui s’annonce épineux et onéreux…

À l’occasion du prochain mercato estival, le PSG pourrait se retrouver dans l’obligation de scruter le marché afin de dégoter le successeur de Kylian Mbappé. À l’instant T, et bien que son contrat arrivera à expiration en fin de saison, l’attaquant du PSG n’a toujours pas prolongé et se dirigerait vers un départ en tant qu’agent libre au Real Madrid. Pour combler le vide que laisserait Mbappé, Leonardo et la direction du PSG pensent à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier. Mais pour l’attaquant du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2024 dans lequel une clause libératoire de 75M€ sera effective en 2022, le PSG serait contraint de casser sa tirelire.

Un contrat en or et les commissions du clan Haaland…