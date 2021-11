Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons, Edouard Michut… Vers un scénario catastrophe pour le PSG ?

Publié le 21 novembre 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG ne parvient pas à accorder du temps de jeu à ses jeunes pépites, bon nombre d’entre-elles seraient en train de réfléchir à l’idée de claquer la porte du club parisien.

L’exode massif des pépites du PSG semble loin de toucher à son terme, et le dernier concerné en date est nul autre qu’Eric Junior Dina-Ebimbe. En effet, selon les informations de L’EQUIPE et de RMC Sport , le milieu de 20 ans aimerait quitter son club formateur cet hiver dans la mesure où il estime y être en manque de temps de jeu avec seulement 94 minutes disputées cette saison. Et visiblement, il serait loin, très loin même, d’être le seul jeune du PSG à se poser de nombreuses questions.

Les jeunes du PSG songent tous à partir !