Mercato - Barcelone : La retraite imminente d'Agüero est confirmée...

Publié le 20 novembre 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 20 novembre 2021 à 18h31

Victime d’un problème cardiaque révélé lors du match entre le FC Barcelone et Alavès le 30 octobre dernier, Sergio Agüero devrait prochainement annoncer sa retraite selon le journaliste Gerard Romero. Une terrible nouvelle confirmée par Catalunya Ràdio ce samedi soir.

Ce samedi, le journaliste Gerard Romero a lâché une bombe en évoquant la future retraite de Sergio Agüero. Victime d’un malaise cardiaque durant la rencontre opposant le FC Barcelone à Alavés le 30 octobre dernier, Sergio Agüero a été contraint de mettre entre parenthèses sa carrière de footballeur professionnel pour connaître la nature exacte de ses problèmes. Les examens réalisés par l’attaquant argentin ont permis de déceler une arythmie cardiaque, amenant le FC Barcelone à annoncer une indisponibilité d’au moins trois mois pour son joueur, mais de premières rumeurs concernant une fin de carrière prématurée sont très vite apparues. Catalunya Radio annonçait dernièrement que Sergio Agüero avait été prévenu qu’il pourrait être forcé de prendre sa retraite, bien que le principal intéressé ait rapidement tenu à clarifier sa situation : « Compte tenu des rumeurs, je tiens à vous dire que je suis les instructions des médecins du club, que j’effectue des tests et des traitements et que je verrai comment je progresse d’ici 90 jours. Toujours positif. », disait-il le 12 novembre. Cependant, Sergio Agüero semble aujourd’hui sur le point de se retirer du monde du football.

La retraite d’Agüero est confirmée