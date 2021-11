Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse désillusion pour un joli coup à cause… du Real Madrid ?

Publié le 20 novembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison à Chelsea, Antonio Rüdiger serait prêt à quitter Londres pour rejoindre Madrid et le Real bien que le PSG soit sur les rangs afin de l’accueillir.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PSG sur le marché des transferts. Même après la venue de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas été aperçu avec la tunique parisienne en raison de problèmes physiques, les dirigeants du PSG auraient eu la volonté de recruter un autre défenseur central. Et comme cela a été le cas à la dernière intersaison, Leonardo prévoirait de profiter des belles affaires sur le marché des agents libres afin de mener à bien cette opération. D’ailleurs, sur le marché en question, Antonio Rüdiger pourrait être disponible dans les prochains mois. En effet, le contrat de l’international allemand arrivera à expiration à la fin de la saison. Et malgré la médiatisation de cette opération et des témoignages du principal intéressé et de Thomas Tuchel, ce dossier n’avancerait pas et on ne se dirigerait pas vers une prolongation de contrat. C’est du moins ce que Ok Diario a assuré ces dernières heures. Bien que Chelsea soit emballé par l’idée de renouveler le contrat de Rüdiger, le joueur de 28 ans aurait pris la décision de rompre les négociations avec Chelsea. De quoi permettre au PSG de commencer à rêver du recrutement d’Antonio Rüdiger.

Le PSG discuterait avec Rüdiger…

À Paris, on discuterait clairement de la possibilité de recruter un nouveau défenseur central en coulisse. Et l’option Antonio Rüdiger serait prise en considération. C’est du moins ce que Foot Mercato a révélé vendredi en soulignant le fait que Mauricio Pochettino aurait validé ce dossier lors d’une entrevue avec les décideurs du PSG qui auraient en parallèle pris l’initiative d’ouvrir les discussions avec Sahr Senesie, représentant et demi-frère d’Antonio Rüdiger. Néanmoins, le Real Madrid serait également sur les rangs, au même titre que le Bayern Munich. Et il se pourrait bien que les deux géants espagnol et allemand jouent une sale tour au PSG avec Rüdiger.

