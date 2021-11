Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce cadre de Tuchel a pris une décision retentissante !

Publié le 20 novembre 2021 à 15h15 par Th.B.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait tout bonnement rompu les négociations avec ses dirigeants. De quoi faire les affaires du PSG, intéressé par les services de l’international allemand.

Malgré le recrutement de Sergio Ramos à la dernière intersaison, qui tarde à faire ses premiers pas au PSG, Leonardo et le comité de direction du Paris Saint-Germain songeraient à attirer un nouveau défenseur central en marge du prochain mercato estival. La piste menant à Antonio Rüdiger plairait particulièrement aux dirigeants parisiens, l’international allemand ayant totalement été relancé par la nomination de son compatriote Thomas Tuchel au poste d’entraîneur en janvier dernier. Dernièrement, le coach des Blues a fait passer le message suivant en conférence de presse. « Je suis sûr que Toni ressent le respect et l'importance du rôle qu'il joue dans ce club. Il est prêt à relever le défi le plus difficile, et le défi le plus difficile est de jouer en Premier League et de gagner des titres. Il joue un rôle important dans un grand club et je suis sûr qu'il en est conscient. Je suis calme parce que Toni est calme, et la situation en interne est calme ».

Négociations rompues pour le contrat de Rüdiger