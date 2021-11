Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation à 60M€ qui pourrait relancer la vente du club !

Publié le 20 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE suit son cours, la LFP pourrait tout relancer grâce à la création d'une filière commerciale qui pourrait rapporter 60M€ au club du Forez.

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE touche à son but. Et pour cause, KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher toutes les candidatures, présentera les offres jugées sérieuses et crédibles à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mardi prochain. Les deux actuels propriétaires du club du Forez décideront par la suite s'ils acceptent l'une d'entre elles ou non. Mais une nouvelle information pourrait bien relancer ce dossier.

L'ASSE pourrait toucher 60M€ grâce à la LFP