Mercato - PSG : Leonardo a du souci à se faire pour Erling Haaland !

Publié le 20 novembre 2021 à 14h45 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait fait d'Erling Haaland sa priorité. Néanmoins, le Real Madrid s'intéresserait également au Norvégien et serait désormais en bien meilleure posture que le pensionnaire de Ligue 1 dans le dossier.

L’été dernier, le PSG a catégoriquement refusé de se séparer de Kylian Mbappé, malgré le fort intérêt du Real Madrid. De ce fait, le club de la capitale s’expose désormais au risque de voir sa star quitter libre la formation parisienne en juin prochain, lui qui est en fin de contrat à l'été 2022. Si les dirigeants des Rouge-et-Bleu auraient toujours l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger en cours de saison, ils ne voudraient pas non plus être pris au dépourvu. Leonardo se serait donc déjà pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, Erling Haaland serait considéré comme la priorité pour pallier à un éventuel départ de l’international tricolore. Néanmoins, le PSG n’est pas le seul club à s’intéresser au Norvégien, le Real Madrid envisageant de frapper un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Kylian Mbappé et Erling Haaland lors du même mercato. Le PSG se retrouverait d’ailleurs en mauvaise posture dans le dossier.

Le Real Madrid aurait un avantage sur le PSG et Manchester City