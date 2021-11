Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un protégé de Tuchel prêt à snober Leonardo ?

Publié le 20 novembre 2021 à 13h10 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, piste qui aurait d’ailleurs été validée par Mauricio Pochettino en personne, Antonio Rüdiger pourrait faire faux bond au Paris Saint-Germain en s’engageant au Real Madrid à la prochaine intersaison.

D’ici la fin de la saison, Antonio Rüdiger devra prendre une grande décision quant à son avenir. En effet, à la prochaine intersaison et si la situation contractuelle de l’Allemand restait inchangée, Rüdiger finira par disposer du statut d’agent libre. Et il se pourrait que le PSG ait un véritable coup à jouer selon Foot Mercato puisque l’entraîneur Mauricio Pochettino a d’ailleurs validé cette piste lors d’un sondage de sa direction sur la question. Néanmoins, le Real Madrid serait également sur les rangs, et prêt à chambouler une fois de plus les plans du PSG sur le marché des transferts.

Le Real Madrid prêt à accueillir Rüdiger à bras ouverts