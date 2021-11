Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 0€ sur le point de filer entre les doigts de Leonardo ?

Publié le 20 novembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble être sur les rangs afin d’attirer Corentin Tolisso, le nom du milieu de terrain du Bayern Munich reviendrait avec insistance dans le nord de Londres, et plus précisément à Tottenham.

Corentin Tolisso pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1, mais pas pour arborer de nouveau tunique blanche de l’OL. En effet, à la fin de la saison, le milieu de terrain formé à l’académie lyonnaise sera en fin de contrat et en l’état, ne serait pas proche de renouveler son bail avec le Bayern Munich. La situation sportive du champion du monde tricolore aurait interpellé le PSG qui, selon la presse italienne, garderait un oeil avisé sur la suite des opérations pour Tolisso. Néanmoins, le PSG pourrait être distancé par un grand nom du football anglais.

Tottenham en pole pour Tolisso ?