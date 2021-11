Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le transfert avorté de... Paqueta !

Publié le 20 novembre 2021 à 9h10 par A.M.

Exceptionnel depuis le début de saison, Lucas Paqueta brille avec l'OL. Et pourtant, le milieu de terrain brésilien aurait rejoindre l'OM comme le raconte Carlos Mozer.

Durant l'été 2020, l'OL décide de profiter de la situation de Lucas Paqueta à l'AC Milan pour s'attacher ses services contre un chèque de 20M€. Et force est de constater que c'est une réussite. Très affecté par le départ de Leonardo en juin 2019, qui était à l'origine de son arrivée chez les Rossoneri six mois plus tôt, Lucas Paqueta a ainsi accepté de rejoindre l'OL, notamment pour Juninho. Mais alors qu'il brille à Lyon, le milieu de terrain brésilien aurait pu faire les beaux jours de l'OM. En effet, Carlos Mozer, légende du club phocéen, révèle qu'en 2018, il avait proposé Lucas Paqueta aux Marseillais alors qu'il était le directeur sportif de Flamengo.

Mozer avait proposé Paqueta à l'OM