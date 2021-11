Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut tenter un coup improbable à 0€ en Ligue 1 !

Publié le 20 novembre 2021 à 9h00 par D.M.

A la recherche d'opportunité sur le marché, le FC Barcelone aurait coché le nom de Djibril Sidibé, sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin prochain.

Le FC Barcelone a décidé de miser sur un joueur de 38 ans pour renforcer le poste de latéral droit. Le club catalan s’est attaché les services de Daniel Alves, au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais malgré cette arrivée, la formation blaugrana envisagerait de recruter un nouvel arrière droit, capable de prendre la succession de Daniel Alves. En grande difficulté financière, le FC Barcelone recherche des opportunités sur le marché et cherche à mettre la main sur des joueurs en fin de contrat. La presse étrangère a récemment évoqué un intérêt de Xavi pour Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), mais aussi pour César Azpilicueta (Chelsea).

Le Barça sur Djibril Sidibé