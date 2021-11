Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Paqueta sur le départ ? Juninho répond !

Publié le 18 novembre 2021 à 15h05 par La rédaction

Auteur d’une saison XXL avec l’OL, Lucas Paqueta pourrait rester encore un moment chez les Gones à en croire les propos de Juninho.