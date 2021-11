Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Benedetto a fait des déçus dans le vestiaire...

Publié le 20 novembre 2021 à 16h10 par A.M.

Très proche de Dario Benedetto, Leonardo Balerdi reconnaît que le départ de son compatriote a été difficile à accepter.

Ancien joueur de Boca Juniors, Leonardo Balerdi a rejoint l'OM en 2020 avant d'y être transféré définitivement cet été. A Marseille, il a notamment retrouvé Dario Benedetto, lui aussi formé chez les Xeneizes . Toutefois, l'attaquant argentin, barré par la concurrence d'Arkadiusz Milik, a quitté l'OM cet été afin de s'engager avec Elche où il est prêté avec une option d'achat comprise entre 3 et 4M€. Leonardo Balerdi reconnaît qu'il a été déçu de voir filer son compatriote.

Balerdi déçu du départ de Benedetto