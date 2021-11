Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le clan Haaland lâche une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 20 novembre 2021 à 17h45 par D.M.

L'entourage d'Erling Haaland ne ferme pas la porte à un départ au Real Madrid à la fin de la saison, et ce malgré l'intérêt du PSG;

On y voit plus clair pour l’avenir de Kylian Mbappé ! Dans un entretien accordé récemment à L’Equipe , le joueur n’a pas caché ses envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival. L’international français espérait rejoindre le Real Madrid, mais les dirigeants parisiens ont refusé de lui accorder un bon de sortie. Aujourd’hui, les négociations pour une prolongation au PSG sont à l’arrêt et un départ devrait intervenir à la fin de la saison pour Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain. Comme annoncé par le 10Sport en exclusivité, sa succession devient un sujet central au sein de l’équipe. La priorité des dirigeants parisiens se nomme Erling Haaland. Un intérêt confirmé par la presse espagnole.

Le clan Haaland ne ferme pas la porte au Real Madrid