Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible coup de tonnerre pour l’avenir d’Agüero !

Publié le 20 novembre 2021 à 17h15 par B.C. mis à jour le 20 novembre 2021 à 17h21

Écarté des terrains en raison de sérieux problèmes cardiaques, Sergio Agüero devrait être contraint de prendre sa retraite, quelques mois seulement après son arrivée au FC Barcelone.

C’est une terrible nouvelle qui semble se confirmer pour Sergio Agüero. Arrivé libre cet été au FC Barcelone en provenance de Manchester City, l’Argentin est actuellement à l’écart des terrains en raison d’un problème cardiaque. Les examens réalisés sur l’attaquant de 33 ans ont détecté un arythmie cardiaque qui devait obliger Agüero à s’absenter pour une durée de trois mois, soit jusqu’au début de l’année 2022. Catalunya Radio annonçait plus tôt dans le mois que les soucis rencontrés par le joueur n’étaient pas bénins et que ce dernier pourrait être contraint de prendre sa retraite. Une tendance qui se confirme malheureusement pour Sergio Agüero.

Sergio Agüero va prendre sa retraite

Ce samedi, le journaliste Gerard Romero annonce que Sergio Agüero va prendre sa retraite, lui qui n’a pu disputer que cinq rencontres avec le FC Barcelone depuis son arrivée. Les problèmes cardiaques de l’attaquant seraient trop importants et l’empêcheraient de pratiquer une activité sportive de haut-niveau. Une conférence de presse est d’ores et déjà prévue la semaine prochaine par le FC Barcelone et Sergio Agüero pour l’annonce officielle de cette nouvelle.