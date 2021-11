Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confidence de Pochettino sur les rumeurs de départ !

Publié le 21 novembre 2021 à 12h10 par Th.B.

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival pour Tottenham notamment, Mauricio Pochettino avait choisi de rester muet à ce sujet. Un choix qui a beaucoup fait parler, mais qui était nécessaire comme l’entraîneur du PSG l’a confié.

Il était arrivé en janvier dernier afin de redonner de l’élan à la locomotive parisienne qui commençait à s’essouffler sur la fin de l’ère Thomas Tuchel. Cependant, et malgré des prestations qui restent dans les mémoires et en particulier face au FC Barcelone et au Bayern Munich en Ligue des champions, Pochettino n’a jamais vraiment fait l’unanimité. D’ailleurs, en toute fin de saison, il a été question d’un départ pour Tottenham ou encore le Real Madrid qui venait de perdre Zinedine Zidane. Libération évoquait même une volonté de Mauricio Pochettino de quitter le PSG. Cependant, il n’en était rien selon les propos du principal intéressé qui a justifié le fait d’avoir gardé le silence pendant cette période mouvementée.

« On ne sait jamais d'où viennent ces rumeurs »