Mercato - PSG : La mise au point de Pochettino sur son contrat !

Publié le 21 novembre 2021 à 9h45 par Th.B. mis à jour le 21 novembre 2021 à 9h49

Alors qu’il a été question d’une prolongation de contrat signée entre les différentes parties en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino a affirmé ne pas avoir prolongé son bail envers le PSG, qui a uniquement activé l’option pour une année supplémentaire.

Arrivé le 2 janvier dernier afin de prendre la suite de Thomas Tuchel, licencié quelques jours plus tôt, Mauricio Pochettino a connu six premiers mois mitigés à la tête du PSG. D’un côté, les grosses performances parisiennes en Ligue des champions contre le FC Barcelone et le Bayern Munich ne sont pas passées inaperçues, mais d’un autre, ses contreperformances par moments en Ligue 1, qui ont d’ailleurs coûté le titre de champion au PSG, ont été pointées du doigt. Si bien qu’un départ pour Tottenham ou le Real Madrid en fin de saison ait été d’actualité selon différents médias dont Libération . Finalement, Pochettino a prolongé son contrat d’une saison, ou pas ?

« Non, nous n'avons pas prolongé »