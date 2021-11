Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La direction de Laporta envoie un message fort pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 21 novembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Bien que Manchester United puisse contrecarrer les plans de renouvellement de contrat d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a partagé son optimisme par la voix de son directeur exécutif sur la question.

Les semaines se suivent et se ressemblent particulièrement pour Ousmane Dembélé. Entre les blessures récurrentes et son avenir, le quotidien de l’attaquant du FC Barcelone ne lui réserve pas trop de surprises. Depuis quelque temps désormais, les figures fortes du FC Barcelone l’incitent à prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Cela a notamment été le cas du président Joan Laporta, du nouvel entraîneur Xavi Hernandez et de la dernière recrue blaugrana Dani Alves, qui se sont tous enflammés quant à l’importance du rôle de Dembélé au FC Barcelone. Cependant, Mundo Deportivo a dévoilé un intérêt concret de Manchester United qui a ressurgi ces dernières heures après une tentative vaine à l’été 2020. Et cette fois-ci, Ousmane Dembélé serait tiraillé, appréciant les deux options. Mais pour le Barça , tout devrait bien se goupiller au niveau de la prolongation de contrat de l’attaquant du club culé.

« Dembélé veut rester et je suis particulièrement optimiste »