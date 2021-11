Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un talent de Ligue 1 répond à l’intérêt de Xavi !

Publié le 21 novembre 2021 à 9h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Jérémy Doku selon la presse catalane, le FC Barcelone n’aurait pas de grandes chances de s’attacher ses services selon le père de l’ailier du Stade Rennais. Explications.

Dans le cadre des prochaines sessions des transferts, le FC Barcelone serait susceptible de se montrer actif dans le but de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez et de définitivement lancer le nouveau projet sportif évoqué par le président Joan Laporta lors de sa campagne électorale au printemps dernier. Et il semblerait que l’administration Laporta garderait un oeil avisé sur ce qui se passe en Ligue 1 et au Stade Rennais avec Jérémy Doku. Au cours du mercato estival de 2020, Doku a déposé ses valises au Stade Rennais contre un chèque de 25M€ et s’est rapidement mué comme étant un talent important de l’élite du football français. L’international belge et ailier du club breton intéresserait désormais le FC Barcelone si l’on en croit les informations divulguées par la presse catalane. Pour autant, il ne faudrait pas s’attendre à une potentielle arrivée de Doku au FC Barcelone. C’est du moins le message que son père a fait passer ces dernières heures.

« Je ne pense pas que Barcelone soit en mesure de dépenser »