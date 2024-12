Mercato : Guardiola a tenté un gros coup au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire dans l'entrejeu du PSG, Vitinha a su se rendre depuis l'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur. Et cette montée en puissance de l'international portugais semble d'ailleurs avoir donné des idées à Pep Guardiola, le coach de Manchester City, qui aurait tenté de recruter Vitinha l'été dernier. Mais le PSG n'a même pas voulu discuter.

Récemment interrogé en conférence de presse sur son avenir avec le PSG, où son contrat actuel court jusqu'en 2027, Vitinha (24 ans) a fait une annonce claire : « Ça se voit dans le discours du président et du coach, des types de joueurs qui sont venus. On sent dans quel sens le projet va. Moi, j'aime bien ce type de projet. Toute l'équipe est bien connectée avec ce projet… Je me sens vraiment heureux ici à Paris, tout comme ma famille. J'aime ce projet et la direction que le club prend. Je ne vois aucun aspect pour ne pas rester longtemps », a indiqué le milieu de terrain portugais, qui vend donc la mèche sur son futur à long terme au PSG.

Prolongation déjà actée pour Vitinha ?

D'ailleurs, si l'on en croit les dernières tendances, tout serait déjà acté en interne pour la prolongation de contrat de Vitinha qui devrait rempiler pour deux années supplémentaires avec le PSG, soit jusqu'en 2029. À noter que l'ancien joueur du FC Porto toucherait une belle revalorisation salariale au passage. Et pourtant, l'histoire aurait pu être différente ces derniers mois pour Vitinha...

Manchester City le voulait l'été dernier

Selon les révélations du média espagnol AS, Manchester City avait des vues sur Vitinha l'été dernier, et Pep Guardiola aurait donc bien aimé recruter le milieu de terrain du PSG pour renforcer son entrejeu. Mais le PSG, qui ne souhaite bien évidemment pas le voir partir, a directement fermé la porte pour Vitinha et a même refusé d'ouvrir toute négociation avec Manchester City dans ce dossier. Voilà qui a le mérite d'être clair.