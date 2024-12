Mercato : L’OM fait encore son marché à Paris ?

Thomas Bourseau

Le vivier de joueurs issus de région parisienne est impressionnant. Et l’OM, la rivalité et l’animosité envers le PSG étant importante, ne peut pas toujours passer à côté d’éléments formés dans la ville du club ennemi. Par le passé, ils ont été nombreux à avoir défendu les couleurs de l’Olympique de Marseille après avoir grandi à Paris. Et Sacha Boey, natif de Montreuil, pourrait être le prochain.

L’Olympique de Marseille est le rival historique du PSG. Et ce, dans la foulée de la création du club parisien en 1970. La rivalité est telle qu’on nomme cette rencontre le Classique, à l’instar du Clasico en Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, le lien avec l’OM est très présent en région parisienne où, comme Sacha Boey pourrait le devenir en cas d’accord entre le Bayern Munich et l’Olympique de Marseille, des joueurs issus de la ville lumière et du bassin francilien ont arboré la tunique du club phocéen.

Sacha Boey le prochain d’une longue liste ?

Né à Montreuil, Sacha Boey a toujours été un fervent admirateur du Paris Saint-Germain. En interview pour le média Carré, le latéral droit du Bayern Munich tenait le discours suivant l’année dernière au moment où son nom était déjà associé à l’OM. « Quand tu viens de Paris, t’es obligé de supporter le PSG ! Depuis tout petit Pastore et tout ça me faisait kiffer. ».

Finalement, le joueur de 24 ans s’en allait pour la Bavière pendant le dernier mercato hivernal, mais ne dispose pas d’un temps de jeu conséquent avec seulement cinq apparitions depuis. L’Équipe a révélé lundi que le Bayern Munich ne serait pas contre un départ en prêt du défenseur français. La chance de l’OM ? Son agent a révélé à Fabrizio Romano qu’il était heureux à Munich quoi qu’il se dise dans la presse.

Boey, le Parisien à l’OM comme Rabiot, Maupay et Wahi ?

Si jamais Sacha Boey venait à signer à l’OM, il ne serait pas l’unique joueur né à Montreuil à défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille. Pape Gueye (2020-2024) est aussi passé par l’Orange Vélodrome. Une impressionnante refonte d’effectif a eu lieu avec pas moins de douze recrues pour lancer le nouveau projet sportif piloté par Roberto De Zerbi. Parmi elles figurent les noms d’Adrien Rabiot, ex-joueur du PSG et natif de Saint-Maurice, Lilian Brassier qui a vu le jour à Argenteuil, Elye Wahi de Courcouronnes et Neal Maupay de Versailles.

Boey sur les traces de Saliba, Guendouzi ou encore Ben Arfa

Au début de la décennie, Matteo Guendouzi (Poissy - 2021-2024) et William Saliba (Bondy 2021/2022) sont tous deux venus d’Arsenal pour renforcer l’effectif de l’OM. Né à Clamart, Hatem Ben Arfa a également porté le maillot de l’Olympique de Marseille (2008-2011). Habib Beye, ex-capitaine de l’OM a lui aussi fait partie de l'histoire marseillaise malgré son héritage parisien étant né à Suresnes (2003-2007). Même son de cloche pour Lassana Diarra (2015-2017) issu du quartier de Belleville à Paris et pour Benoît Cheyrou de Colombes (2007-2014).

Boey à l’OM comme un champion d’Europe et un champion du monde ?

Sylvain Wiltord a bien voyagé au cours de sa carrière en France et en Angleterre à Arsenal. Cependant, pendant quelques mois en 2009, le champion d’Europe en 2000 avec l’équipe de France avait déposé ses valises dans la cité phocéenne pour jouer à l’OM, lui qui a fait ses premiers pas à Neuilly-sur-Marne. En 2018, Benjamin Mendy est devenu champion du monde avec l’équipe de France. Le natif de Longjumeau avait conclu une aventure de trois saisons à l’OM deux ans plus tôt.

Reste à savoir si Sacha Boey suivra ce beau monde et perpétuera la tradition d’un Parisien au Vélodrome avec le maillot de l’OM sur les épaules.