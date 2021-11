Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se fait déjà refroidir pour une priorité hivernale !

Publié le 21 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone souhaiterait attirer Hakim Ziyech cet hiver, mais Thomas Tuchel se montre catégorique.

Nommé entraîneur du FC Barcelone il y a quelques jours, Xavi a déjà des ambitions pour le mercato d'hiver. Le technicien espagnol souhaite notamment attirer des renforts offensifs pour compenser les pépins physiques récurrents d'Ousmane Dembélé et Ansu Fati. Dans cette optique, les noms de Raheem Sterling et Kingsley Coman ont régulièrement circulé. Mais ces dernières heures, l'hypothèse d'un prêt d'Hakim Ziyech a également été évoquée. Toutefois, Thomas Tuchel ne l'entend pas de cette oreille.

Tuchel ne veut pas lâcher Ziyech