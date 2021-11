Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi dément les terribles révélations sur l’avenir d'Agüero !

Publié le 21 novembre 2021 à 8h30 par La rédaction

Ce samedi, le monde du football apprenait une terrible nouvelle avec la retraite anticipée de Sergio Agüero à cause de ses récents problèmes cardiaques. Cependant, Xavi a totalement démenti cette rumeur après la victoire dans le derby de Barcelone (1-0).

« Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé. Donc, j'ai beaucoup de peine. En plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, qui était un phénomène, c'est un très bon gars, une très bonne personne. J'ai beaucoup de peine car ce n'est pas un choix, c'est un arrêt malheureusement forcé. » Dans l’émission Match Of Ze Day sur Canal + , Samir Nasri, ancien coéquipier de Sergio Agüero à Manchester City, confirmait la retraite anticipée de l’attaquant de 33 ans. Victime de problèmes cardiaques, l’Argentin avait été contraint de quitter ses partenaires en pleine rencontre le 30 octobre dernier. Depuis, il n’a plus foulé les pelouses et une grande incertitude règne sur son avenir. Ce samedi, une véritable bombe a été lâchée sur la suite de sa carrière. Néanmoins, Xavi aurait donné une petite lueur d'espoir concernant l'Argentin.

« Ce qui est sorti sur Kun n’est pas vrai »