Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle mise au point du Barça sur l'avenir d'Agüero !

Publié le 20 novembre 2021 à 22h30 par D.M.

Vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste s'est prononcé sur l'avenir de Sergio Agüero et a confirmé qu'aucune décision définitive n'a été prise.

La presse catalane a dévoilé une terrible nouvelle ce samedi. Touché par une arythmie cardiaque pendant le match du FC Barcelone face à Alavés le 30 octobre dernier, Sergio Agüero serait contraint de prendre sa retraite. Selon le journaliste Gérard Romero, l’international argentin devrait officialiser sa décision lors d’une conférence de presse prévue dans les prochains jours. Toutefois, quelques heures après cette annonce, le FC Barcelone a publié un communiqué afin de démentir cette information : « La nouvelle est fausse. Kun a encore besoin de temps pour faire ce suivi et quand ces trois mois seront terminés, au moins, nous verrons ».

« Le Kun a trois mois pour voir comment évolue cette anomalie »