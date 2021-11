Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros témoignage sur cette piste à 0€ de Leonardo !

Publié le 20 novembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à l’Inter, Marcelo Brozovic, qui figurerait dans les petits papiers du PSG, est particulièrement apprécié par l’entraîneur du club nerazzurri.

À l’instar de la dernière intersaison, au cours de laquelle Leonardo est parvenu à mettre la main sur quatre agents libres en les personnes de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi, le directeur sportif du PSG pourrait refaire le même coup l’été prochain. Sur le marché des agents libres pourraient figurer plusieurs stars dont Paul Pogba, Antonio Rüdiger ou encore Marcelo Brozovic. D’ailleurs, le milieu de terrain défensif croate serait sur les tablettes de Leonardo depuis l’été 2020. Étant entré dans l’ultime année de son contrat à l’Inter, Brozovic serait en pleines négociations avec ses dirigeants afin de renouveler le contrat en question. Et en ce qui concerne la position de l’entraîneur Simone Inzaghi sur ce dossier, il n’y a pas de doute à avoir.

La mise au point de l’entraîneur de l’Inter sur Brozovic