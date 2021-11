Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de ce successeur de Mbappé !

Publié le 21 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à s'attacher les services de Lorenzo Insigne. Cependant, le Napoli n'aurait pas abandonné l'idée de prolonger son joueur. Aurelio De Laurentiis aurait d'ailleurs déjà tout prévu concernant l'extension du bail de l'Italien de 30 ans.

L’été dernier, en refusant de se séparer de Kylian Mbappé, le PSG s’est exposé au risque de voir l’international tricolore quitter le club de la capitale à la fin de la saison, lui qui voit son contrat arriver à son terme en juin prochain. De ce fait, les dirigeants parisiens prévoiraient déjà la succession de l’attaquant de 22 ans, même si l’espoir qu’il prolonge est toujours présent. Comme le10sport.com vous le révélait, Erling Haaland et Robert Lewandowski seraient les priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, Leonardo explorerait d’autres pistes. Le directeur sportif parisien serait à l’affût de la moindre bonne affaire et la situation d’un joueur aurait attiré son attention. Également en fin de contrat en juin prochain, Lorenzo Insigne n’a toujours pas prolongé avec le Napoli. L’international italien se serait donc attiré les convoitises du PSG. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier. D’autant plus que le Napoli n’aurait pas abandonné l’idée de prolonger l’ailier de 30 ans, bien au contraire.

De Laurentiis a déjà tout prévu pour le futur contrat d'Insigne

Ces derniers temps, la presse commencerait à se mettre d’accord sur les détails de la proposition que le Napoli devrait faire à Lorenzo Insigne concernant une éventuelle prolongation. Le club napolitain devrait revoir le salaire du champion d’Europe à la baisse en cas de non-participation à la Ligue des champion la saison prochaine puisqu’il serait prêt à lui offrir 3,5M€ annuels en plus des bonus. Une tendance que Nicolò Schira confirme. Le journaliste italien évoque même le possible contrat qui attendrait Lorenzo Insigne à Naples en cas de qualification en Ligue des champions pour l'exercice 2022-2023. L’actuel leader de la Serie A devrait garder les mêmes conditions qu’actuellement, à savoir un contrat avec un salaire de 4,6M€ par saison, et ne devrait donc pas s’aligner sur les 6M€ réclamés par le joueur de 30 ans. À voir comment se dérouleront les négociations. De son côté, Leonardo serait toujours attentif à la situation de Lorenzo Insigne. Affaire à suivre.