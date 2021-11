Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Perez prépare le terrain !

Publié le 20 novembre 2021 à 23h00 par D.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Isco, Marcelo et Gareth Bale devraient quitter le club espagnol dans les prochains mois.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid pourrait faire énormément de bruit lors du prochain mercato estival. Désireux de renforcer son groupe et de mettre la main sur les stars de demain, le club espagnol pourrait récupérer Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, mais aussi Erling Haaland (Borussia Dortmund). Afin de se conformer aux règles liées au plafond salarial, le Real Madrid devrait dire adieu à de nombreux joueurs à la fin de la saison.

Bale, Isco, Marcelo sur le départ