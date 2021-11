Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Erling Haaland prend un énorme tournant !

Publié le 20 novembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Erling Haaland ne manque pas de prétendants sur le marché, mais afficherait une préférence pour un départ au Real Madrid. Le joueur du Borussia Dortmund devrait annoncer sa décision en juin prochain.

Le dossier Kylian Mbappé pourrait prendre de plus en plus de place au sein du PSG. Lié contractuellement au club de la capitale jusqu’en juin prochain, le joueur avait livré ses vérités lors d’un long entretien accordé à L’Equipe . Le champion du monde 2018 n’avait pas caché son envie de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival : « Avant l’Euro, j’ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l’Euro, j’ai dit que je voulais parti r ». La formation merengue était prête à monter jusqu’à 200M€, mais les dirigeants du PSG ont toujours refusé de le libérer à un an de la fin de son contrat. « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé » avait annoncé Leonardo à RMC au début du mois d’octobre. Mais en coulisses, les négociations sont à l’arrêt depuis plusieurs mois, et Mbappé n’a pas fermé la porte à un départ en fin de saison : « On en est loin (de rester à Paris), puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas’ ». Pour remplacer l’international français, le PSG va devoir frapper fort.

Le PSG va tenter de recruter Haaland

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité en août dernier, un nom se détache dans l’esprit des dirigeants. Le PSG souhaite recruter Erling Haaland pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé. Un intérêt confirmé ce samedi par As , qui précise que Leonardo voudrait profiter de ses bonnes relations avec Mino Raiola pour boucler ce dossier. Certains médias avaient annoncé que l’international norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund en 2022 pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais ce samedi, le club de la Ruhr a démenti cette information à AS , précisant toutefois que les dirigeants ne devraient pas s’opposer à son départ en 2022 à un prix légèrement inférieur à celui fixé par le marché. Mais le PSG est loin d’être seul dans ce dossier Haaland et va devoir affronter la concurrence de nombreux cadors européens.

Le clan Haaland affiche une préférence pour le Real Madrid