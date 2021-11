Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre à 150M€ pour Haaland ?

Publié le 20 novembre 2021 à 18h45 par D.M.

Alors que plusieurs médias avaient annoncé qu'Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund pour 75M€ à la fin de la saison, la réalité serait bien différente.

Kylian Mbappé vivrait ses derniers mois sous le maillot du PSG. Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, le joueur voit son contrat avec le club parisien expirer en juin prochain et n’envisage toujours pas de prolonger son bail. Les dirigeants du PSG sont conscients des envies de départ de Kylian Mbappé et ont commencé à se pencher sur l’identité de son remplaçant. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, l’équipe parisienne espère convaincre Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Mais le PSG devra payer le prix fort.

Pas de départ à 75M€ pour Haaland, valorisé entre 100 et 150M€