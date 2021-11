Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta rejoint une bataille royale pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 20 novembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Cherchant à recruter un remplaçant à Jordi Alba, le FC Barcelone pourrait aller piocher en Bundesliga. Le club catalan serait intéressé par le profil de Ramy Bensebaini. Cependant, les Blaugrana devraient faire face à une concurrence rude dans le dossier.

Depuis un certain temps maintenant, Jordi Alba est auteur de performances assez mitigées. Ses prestations moyennes ne sont pas passées inaperçues aux yeux du FC Barcelone. Le club catalan serait conscient qu’à 32 ans, Jordi Alba va certainement avoir de plus en plus de mal à tenir son poste. De ce fait, la direction blaugrana se serait mise à la recherche d’un remplaçant pour l’international espagnol. Ces derniers mois, il a surtout été question d’une piste menant à José Luis Gaya, capitaine de Valence. Mais le Barça pourrait revoir ses plans et finalement aller piocher en Bundesliga.

Bensebaini dans le viseur du Barça