Mercato - Barcelone : Samir Nasri lâche une bombe sur l'avenir d'Agüero !

Publié le 20 novembre 2021 à 23h30 par D.M.

Ancien coéquipier de Sergio Agüero à Manchester City, Samir Nasri a annoncé la retraite imminente de l'international argentin.

Reverra-t-on Sergio Agüero sur un terrain de football ? Rien n’est moins sûr. Arrivé cet été au FC Barcelone, l’international argentin a été contraint de sortir en cours de match face à Alavés le 30 octobre prochain. Souffrant d’une arythmie cardiaque, l’attaquant devait s’éloigner des terrains durant trois mois. Mais les derniers examens réalisés par Sergio Agüero ne seraient pas rassurants. A en croire le journaliste Gérard Romero, le joueur de 33 ans serait contraint de prendre sa retraite. Vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste a démenti cette information ce samedi : « Je démens cette nouvelle. Le Kun a trois mois pour voir comment évolue cette anomalie. On nous a dit qu'il avait besoin de trois mois pour évaluer s'il pouvait continuer à jouer au football ou non ». Mais présent sur le plateau de Canal + , Samir Nasri a confirmé la terrible nouvelle.

« Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé »