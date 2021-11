Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Un ultimatum lancé à Ole Gunnar Solskjaer ?

Publié le 21 novembre 2021 à 8h35 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Ole Gunnar Solskjaer pourrait être remercié dans les prochaines heures par Manchester United. La défaite contre Watford (4-1) samedi aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, alors qu’il se devait de gagner selon ESPN.