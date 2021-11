Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Manchester United a pris sa décision pour Solskjaer !

Publié le 21 novembre 2021 à 0h01 par B.C.

Alors que le conseil d’administration de Manchester United s’est réuni ce samedi soir suite à la défaite face à Watford (4-1), Ole Gunnar Solskjaer est fixé pour son avenir.