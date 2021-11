Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup avec Haaland !

Publié le 21 novembre 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 21 novembre 2021 à 8h46

Alors que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG cet été, le club de la capitale s’est bel et bien penché sur la situation d'Erling Braut Haaland en fin de mercato.

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé souhaitait quitter le PSG cet été afin de prendre la direction du Real Madrid. Seulement voilà, le club parisien n’a jamais semblé ouvrir la porte, conduisant donc l’international français de 22 ans à rester au sein de l’écurie de la capitale française cette saison en y honorant sa dernière année d’engagement avant de vraisemblablement filer dans le cadre d’un transfert libre le 30 juin prochain. Seulement voilà, tandis que le10sport.com vous a révélé l’intérêt du PSG à l’égard d’Erling Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, il se pourrait que Paris ait effectué une tentative cet été avec le Norvégien.

Le Borussia Dortmund a catégoriquement refusé