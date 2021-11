Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace plane pour Mauricio Pochettino !

Publié le 21 novembre 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 21 novembre 2021 à 8h16

Alors que son nom était moins souvent lié à Manchester United ces derniers temps, la direction des Red Devils semblant avoir focalisé son attention sur d’autres profils, Mauricio Pochettino reviendrait sur le plateau du côté d’Old Trafford. Le PSG est prévenu.

Après la victoire poussive du PSG au Parc des princes face au LOSC à la toute fin du mois d’octobre, Leonardo avait choisi ce moment afin d’apporter un soutien à Mauricio Pochettino, pointé du doigt et non ménagé par la critique. Le directeur sportif du PSG a tenu un discours qu’il ne partagerait pas en interne. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier que la position de Mauricio Pochettino était discutée en interne et que Leonardo travaille sur deux dossiers spécifiques lorsque à Doha on n’oublierait pas l’option Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Depuis quelque temps, Ole Gunnar Solskjaer est en difficulté du côté de Manchester United et pourrait bien perdre sa place selon The Times . L’occasion pour la presse britannique de lier une nouvelle fois le nom de l’entraîneur du PSG à Manchester United.

Pochettino fait toujours de l’effet à Manchester United