Mercato - Barcelone : Le Barça calme le jeu sur les rumeurs de retraite d’Agüero !

C’est un véritable drame qui est tombé sur Sergio Agüero. Arrivé cet été, El Kun n’a pu disputer que cinq rencontres avec le FC Barcelone et pourrait être contraint de partir à la retraite en raison de problèmes cardiovasculaires. Cependant, le Barça n’est pas catégorique sur ce dossier.

À l’occasion du dernier mercato estival, le FC Barcelone s’est mis d’accord avec Sergio Agüero pour qu’il débarque libre de tout contrat au sein du club culé. Blessé pendant un temps, celui qui est surnommé El Kun n’a pas fait ses débuts au FC Barcelone avant le 17 octobre dernier et quelques minutes lors de la réception du FC Valence (3-1). Et après cinq apparitions, toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, Sergio Agüero a été contraint de s’éloigner des terrains une fois de plus. Cependant, c’est à cause de problèmes cardiaques que l’Argentin est sur la touche. Le FC Barcelone communiquait une indisponibilité de trois mois fin octobre. Elle pourrait être indéfinie d’après Samir Nasri, ancien coéquipier d’Agüero à Manchester City, qui a fait passer ce message lourd de sens lors de sa présence sur le plateau de Match of ze day pour Canal+ samedi. « Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé. Donc, j'ai beaucoup de peine. En plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, qui était un phénomène, c'est un très bon gars, une très bonne personne. J'ai beaucoup de peine car ce n'est pas un choix, c'est un arrêt malheureusement forcé ». Néanmoins, le FC Barcelone n’est pas aussi catégorique.

