Mercato - PSG : Le départ de Pochettino causé par… Leonardo ?

Publié le 23 novembre 2021 à 0h15 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un départ de Mauricio Pochettino du PSG. L’Argentin serait enclin à faire ses valises et Leonardo ne serait pas étranger à cette décision.

Le feuilleton Mauricio Pochettino repart de plus belle. Comme cet été, les rumeurs sont nombreuses à propos d’un départ de l’entraîneur du PSG, lui qui a pourtant prolongé il y a quelques semaines. Comme le10sport.com vous l’a révélé, la direction parisienne pense à l’avenir et en Angleterre, on explique que Pochettino serait de plus en plus proche de rejoindre Manchester United, qui vient de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pochettino-Leonardo, un duo impossible ?