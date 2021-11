Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se confirme pour Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 16h45 par A.D.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino aurait envie de faire son retour en Angleterre. Dans cette optique, le coach argentin serait prêt à quitter Paris dès maintenant pour signer à Manchester United.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de nommer Zinedine Zidane à la tête de l'équipe première du PSG. A tel point que le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou dans les couloirs parisiens. Alors qu'elle vient de remercier Ole Gunnar Solskjaer, la direction de Manchester United verrait d'un très bon oeil l'idée de s'offrir le coach du PSG. D'ailleurs, d'après les dernières indiscrétions de Sky Sport , Mauricio Pochettino serait même la priorité des Red Devils . Et à en croire The Daily Mail , l'ancien de Tottenham serait prêt à quitter le PSG dès maintenant pour retrouver l'Angleterre du côté de Manchester. Une information confirmée par Manchester Evening News .

Pochettino veut immédiatement rejoindre Manchester United