Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 15h15 par T.M.

Tenté par un départ du PSG pour rejoindre Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait toutefois se montrer patient avant de retrouver la Premier League.

Le feuilleton Mauricio Pochettino prend de l’ampleur. Malgré un contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’Argentin est annoncé à Manchester United, où on le voit comme le successeur d’Ole Gunnar Solskjaer. Alors que le Norvégien vient d’être remercié, Pochettino pourrait venir le remplacer. Cela se fera-t-il immédiatement ? Selon les dernières informations du Daily Mail , pas forcément heureux au PSG, Mauricio Pochettino serait prêt à faire ses valises dès maintenant si Manchester United venait à le solliciter.

Un départ… à la fin de la saison ?