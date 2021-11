Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… C'est encore loin d'être fait !

Publié le 22 novembre 2021 à 12h30 par T.M.

Si Mauricio Pochettino est actuellement l’entraîneur du PSG, cela pourrait ne plus être le cas très longtemps. Les rumeurs commencent à se multiplier. Tandis que l’Argentin est envoyé à Manchester United, c’est Zinedine Zidane qui pourrait venir prendre sa place au Parc des Princes.

En janvier dernier, après avoir remercié Thomas Tuchel, le PSG décidait de faire venir Mauricio Pochettino. Toutefois, l’Argentin n’a jamais réellement mis sa patte sur le jeu parisien. Une absence d’identité qui est aujourd’hui grandement reprochée à l’Argentin et qui pourrait même lui être fatale. En effet, malgré les bons résultats du PSG, les critiques se multiplient à l’encontre de Pochettino. De quoi jeter par la même occasion un froid sur son avenir. Malgré une prolongation jusqu’en 2023 durant l’été, le natif de Murphy voit son poste être remis en question. Début novembre, le10sport.com vous expliquait qu’un départ de Mauricio Pochettino n’était plus un sujet tabou au PSG, où la question de sa succession était même débattue. Et voilà que ce dossier prend de plus en plus d’ampleur…

Pochettino à United, Zidane au PSG ?