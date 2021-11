Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour Pochettino ? La réponse !

Publié le 22 novembre 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino pourrait donc s’écrire du côté de Manchester United, cela serait encore loin d’être fait.

Encore combien de temps verrons nous Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ? Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin pourrait ne pas s’éterniser. Alors que le club de la capitale pense déjà à l’avenir comme le10sport.com vous l’a révélé, Pochettino ne dirait également pas non à un départ. En effet, selon les informations du Daily Mail , l’entraîneur du PSG serait prêt à dire oui dès maintenant à Manchester United, où il remplacera Ole Gunnar Solskjaer, ne se sentant pas très bien à Paris.

Aucun contact !