Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler un grand coup pour Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il est annoncé du côté de Manchester United, en plus du PSG, Zinedine Zidane ne devrait pas voir les Red Devils s’acharnaient à tenter de le faire venir. Explications.

Avant même qu’Ole Gunnar Solskjaer ne soit remercié dimanche matin, le nom de Zinedine Zidane était déjà lié à Manchester United dans le cas où un successeur au technicien norvégien devait être rapidement trouvé. Et depuis l’annonce du club mancunien, Zidane continue de faire parler de lui au sein de la presse britannique. Néanmoins, L’Équipe a confié dans son édition de dimanche que Manchester United n’était pas la priorité de l’ex-entraîneur du Real Madrid, sans club depuis son départ du club merengue en fin de saison dernière. Le10sport.com vous a dévoilé le 9 novembre dernier que les propriétaires du PSG verraient d’un bon oeil la nomination de Zidane s’il fallait se passer des services de Mauricio Pochettino. Et Manchester United ne serait pas vraiment une menace pour le PSG.

Manchester United pas vraiment dans le coup pour Zidane