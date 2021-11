Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Camavinga, Ancelotti voit très grand !

Publié le 23 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Arrivé à l’intersaison au Real Madrid en provenance du Stade Rennais, Eduardo Camavinga devrait s’installer sur la durée au sein de la capitale espagnole d’après Carlo Ancelotti.

À l’aube de ses 19 ans, Eduardo Camavinga était courtisé par un bon nombre de cadors européens sur le marché des transferts. Du PSG à Manchester United en passant par le Borussia Dortmund ou encore le Milan AC, le désormais ex-milieu de terrain du Stade Rennais a quitté le club breton lors du dernier jour du mercato estival afin de s’engager en faveur du Real Madrid. Et pour Carlo Ancelotti, ce choix de la part de Florentino Pérez est une décision forte pour l’avenir du Real Madrid.

Ancelotti estime que dans 10 ans, Camavinga sera toujours au Real Madrid !