Mercato - Real Madrid : La sortie très forte d'Ancelotti sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 22 novembre 2021 à 9h30 par D.M.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti considère qu'Eduardo Camavinga, mais aussi Federico Valverde pourraient assurer la succession de Toni Kroos et de Luka Modric au milieu de terrain.

Le Real Madrid a battu aisément Grenade ce dimanche en championnat (1-4) grâce notamment à la domination au milieu de terrain de Luka Modric, âgé de 36 ans, et de Toni Kroos, 31 ans. « Ils jouent tous les deux encore à un très haut niveau. Ce sont toujours les meilleurs du monde pour moi. Il faut dire que la dynamique des trois milieux de terrain me surprend. Ils font des choses que je ne demande même pas, ils le font naturellement. Ils ont été excellents par le passé mais font encore partie du présent et futur proche » a confié Carlo Ancelotti. Alors que la retraite approche pour les deux joueurs, le Real Madrid peut voir l’avenir avec sérénité.

« Dans 10 ans, nous aurons aussi Camavinga, Valverde et Blanco »