Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric, Kroos... Ancelotti fait passer un message fort à ses cadres !

Publié le 21 novembre 2021 à 21h00 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Grenade ce dimanche, Carlo Ancelotti a tenu à saluer la prestation réalisée par Toni Kroos et Luka Modric, toujours aussi importants.

Agés respectivement de 36 ans et de 31 ans, Luka Modric et Toni Kroos sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Mais malgré leur âge avancé, les deux milieux de terrain se montrent toujours aussi indispensables. Face à Grenade ce dimanche (victoire 1-4 du Real Madrid), les deux joueurs se sont montrés dominants et ont permis à leur équipe d’empocher les trois points. Après la rencontre, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur la prestation réalisée par Modric et Kroos.

« Ils ont été excellents par le passé mais font encore partie du présent et futur proche »