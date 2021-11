Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Blanc... Ces révélations fracassantes sur l'avenir de Zidane !

Publié le 21 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Zinédine Zidane et Mauricio Pochettino font partie de la liste des nombreux prétendants au poste d'entraîneur de Manchester United. Mais le club anglais aurait une préférence.

La succession d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait avoir de grosses répercussions au PSG. En effet, l’actuel entraîneur du club parisien, Mauricio Pochettino, serait la priorité de Manchester United selon les informations du Mirror et de Sky Sports . « D'après mes informations, le manager que Manchester United veut n'est pas disponible pour le moment. Et leur choix numéro un pour être leur manager est Mauricio Pochettino qui est évidemment au PSG en ce moment et n'est pas disponible » a lâché Kaveh Solhekol, journaliste pour le média anglais. Par ailleurs, le club mancunien aurait aussi coché le nom de Zinédine Zidane, très apprécié au sein du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Zidane sur la short-list de Manchester United, mais...