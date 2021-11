Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo veut jouer un énorme rôle dans le dossier Pochettino !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que Manchester United semblerait faire de Mauricio Pochettino sa priorité, Cristiano Ronaldo ne voudrait pas spécialement de l’entraîneur du PSG, mais militerait pour Luis Enrique.

Et si Mauricio Pochettino devenait l’entraîneur de Manchester United d’ici la fin de la saison ? Ce dimanche, les Red Devils ont licencié Ole Gunnar Solskjaer et ont fait part dans leur communiqué qu’un entraîneur intérimaire allait prendre la suite de Michael Carrick à terme avant que le coach en question soit donc remplacé par un nouveau technicien pour la saison prochaine. Et selon Sky Sports, l’heureux élu pourrait être Pochettino, l’entraîneur argentin du PSG étant la priorité du comité de direction de Manchester United. Cependant, Cristiano Ronaldo ne serait pas du même avis que ses dirigeants.

Ronaldo ne veut pas de Pochettino, mais Enrique !