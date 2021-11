Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a fait une annonce tonitruante sur son avenir !

Publié le 21 novembre 2021 à 16h45 par D.M.

Annoncé par la presse anglaise comme le favori pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Mauricio Pochettino souhaiterait retourner en Premier League.

Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants parisiens pourraient se séparer du technicien argentin avant la fin de son contrat en raison des prestations poussives du groupe depuis le début de la saison. Mais alors que Pochettino suscite des interrogations en interne, un prestigieux club européen envisage de le recruter. Après s’être séparé d’Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United envisagerait de proposer le poste d’entraîneur à l’ancien coach de Tottenham. « D'après mes informations, le manager que Manchester United veut n'est pas disponible pour le moment. Et leur choix numéro un pour être leur manager est Mauricio Pochettino qui est évidemment au PSG en ce moment et n'est pas disponible » a lâché Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports.

Pochettino ne reste pas insensible au défi Manchester United