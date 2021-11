Mercato - Officiel : Manchester United annonce le départ de Solskjaer !

Foot - Mercato

Ce dimanche, Manchester United a licencié Ole Gunnar Solskjaer qui va être remplacé par Michael Carrick le temps que les Red Devils puissent trouver un intérimaire jusqu’à la fin de la saison.

C’était dans l’air depuis la défaite face à Watford samedi (4-1), mais c’est désormais officiel. Ce dimanche matin, Manchester United a annoncé le départ d’Ole Gunnar Solskjaer qui laisse sa place à son assistant Michael Carrick. Dans le communiqué publié par les Red Devils sur leur site officiel, il est stipulé que Michael Carrick remplacera immédiatement le Norvégien le temps de trouver un intérimaire qui resterait en place jusqu’à la fin de la saison avant de nommer un entraîneur. Voici le message que United a communiqué sur son compte Twitter . « Manchester United peut confirmer qu'Ole Gunnar Solskjaer a quitté son rôle de manager. Merci pour tout, Ole » .

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.Thank you for everything, Ole #MUFC