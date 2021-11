Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un gros coup avec cette star d'Aulas !

Publié le 21 novembre 2021 à 20h45 par A.D.

Alors qu'il évoluait encore à Flamengo, Lucas Paqueta aurait figuré sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone. Toutefois, le Milan AC de Leonardo a finalement raflé la mise. Après avoir fait son retour à Paris, le directeur sportif brésilien a tenté de s'offrir une nouvelle fois son compatriote, mais il a vu l'OL lui couper l'herbe sous le pied.

Très performant sous les couleurs de Flamengo, Lucas Paqueta a été remarqué en Europe. A tel point que le Milan AC de Leonardo a déboursé environ 38M€ pour s'offrir les services du milieu offensif brésilien en janvier 2019. Alors qu'il n'a pas réussi à s'adapter chez les Rossoneri , Lucas Paqueta a fait ses valises à l'été 2020, soit seulement un an et demi plus tard, pour rejoindre l'OL de Jean-Michel Aulas. Et pourtant, le PSG de Leonardo aurait tenté de le recruter.

Le PSG a essuyé deux échecs avec Lucas Paqueta